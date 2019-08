Selskabet Henriette Zobel ApS, der er ejet af Henriette Zobel, er under tvangsopløsning.

Det er Erhvervsstyrelsen, der har valgt at dreje nøglen om.

Det skyldes, at selskabet ikke har afleveret regnskab for år 2018.

Oplysningerne omkring tvangsopløsningen af Henriette Zobel ApS fremgår af CVR-registret.

Henriette Zobel har ikke afleveret årsregnskab for 2018. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Henriette Zobel har ikke afleveret årsregnskab for 2018. Foto: Søren Bidstrup

I Danmark er det lovpligtigt at aflevere regnskab en gang om året, og det er derfor, at Erhvervsstyrelsen har valgt at tvangsopløse selskabet.

Ifølge CVR-registeret fratrådte Zobel sin direktørstilling den 16 august. Det er samme dag, hvor anmodningen om en opløsning af selskabet kom fra Erhvervsstyrelsen.

På samme dag fratrådte Grant Thornton, der er et statsautoriseret revisionspartnerselskab, ligeledes.

Det er ikke første gang, at Henriette Zobel har en negativ oplevelse med et af sine selskaber.

Henriette Zobel gik konkurs med et andet selskab tilbage i 2012. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Henriette Zobel gik konkurs med et andet selskab tilbage i 2012. Foto: Thomas Lekfeldt

I 2012 gik hun konkurs med selskabet Pureheart by Henriette Zobel.

Henriette Zobel oprettede sit første selskab i 2008, hvor hun startede selskabet Pureheart v/Henriette Zobel.

Tvangsopløsningen af Henriette Zobel ApS kommer i forlængelse af nogle hårde år for selskabets ejer.

I 2017 blev hun taget for spirituskørsel, mens hendes tidligere mand, Peter Zobel, døde samme år.