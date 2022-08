Lyt til artiklen

Fødevarer, gas, el, håndværkere...

Ja, vi kunne blive ved. Det er svært at finde ting, der ikke er steget i pris det seneste år og mere til.

Inflationen har nået rekordstore højder, og det har én central konsekvens for dig:

At selvom din løn stiger de næste par år, så vil den reelt set falde.

Det vurderer flere eksperter hos 3F.

Diskussionen drejer sig om begrebet 'realløn', der ser på, hvad din løn er i værd i forhold til, hvad du kan få for dine penge.

Med andre ord: Hvis din løn stiger med fem procent, men alle priser stiger med seks, så har du reelt set tabt penge.

Og det er lige præcis det, der er tilfældet for mange danskere i år.

»Selvom priserne ikke fortsætter med at stige lige så voldsomt, så vil det tage tid, før lønstigningerne indhenter efterslæbet,« siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, til 3F.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer vurderer samtidig i artiklen, at det er svært med en forestilling om, at der ikke kommer en nedgang i reallønne.

I onsdags kunne Danmarks Statistik fortælle, at inflationen i juli var på intet mindre end 8,7 procent.

Aktuelt er det særligt fødevarer, elektricitet og brændstof, der trækker indekset opad.

For eksempel var fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer i juli 14,6 procent dyrere end samme tid sidste år.

Samlet set er prisen på varer over en bred kam steget med 13,2 procent over det seneste år.

Kategorien mælk, ost og æg er steget med 24,5 procent på et år, bemærkede cheføkonom i Danske Bank Las Olsen. Han kaldte det i onsdags »en meget voldsom stigning for så stor en kategori af varer«.

»Dagens tal svarer til, at en gennemsnitlig børnefamilie skal betale 5.300 kroner mere for sit månedlige forbrug end for et år siden,« sagde cheføkonomen.