Fibernetudbyderen Altibox oplever søndag problemer med at få kundernes internet til at fungere.

Internet-nedbruddet ses i store dele af Europa og USA.



Det skriver Dagbladet.

Nedbruddet skullet i løbet af søndag eftermiddag være under kontrol, men der kan stadig være netsider, som oplever problemer.

Over hundrede tusinde kunder skulle være ramt af nedbruddet, skriver mediet.



CNN skriver også, at en lang række store hjemmesider har rapporteret om problemer med forbindelsen i løbet af søndagen.



Hvorvidt man har oplevet problemer og i hvilket omfang, afhænger dog af, hvilken internetudbyder man har.



DR har været i kontakt med flere danske internetudbydere, der er ved at undersøge sagen, men ingen af dem har i første omgang givet tilbagemelding om større problemer.



Internettet består af en lang række af netværk, der er forbundne - deraf navnet internettet. Og det netværk, der søndag blev ramt, er et af dem, som flest forsøger at sende trafik igennem.