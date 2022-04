Opdatering klokken 13.39: Du kan nu tilgå e-Boks på både app og web igen.

Hvis du skal tjekke din lønseddel eller seneste pensionsoversigt, er det ikke nu, du skal gøre det.

Den digitale postkasse, e-Boks, er nemlig lige nu ramt af et nedbrud.

Det fremgår af e-Boks egen hjemmeside:

»Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge på e-Boks både via app og web. Vi arbejder på højtryk for at få løst problemet og beklager ulejligheden,« skriver e-Boks selv.

Nedbruddet skyldes ifølge Susanne Wolss, der er kommunikationsdirektør ved e-Boks, et nedbrud hos deres driftsleverandør.

»Det skyldes en fejl hos vores driftsleverandør KMD. Mere kan jeg ikke sige,« fortæller kommunikationsdirektøren.

Opdateres..