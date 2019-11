Strid om retten til at tage navnet Ørsted kan gå direkte til landets øverste instans, afgør Højesteret.

En strid om retten til navnet Ørsted kan gå direkte i Højesteret.

Efterkommere af videnskabsmanden H.C. Ørsted tabte i maj sagen mod energiselskabet Ørsted i Sø- og Handelsretten.

Efterkommerne er utilfredse med, at de ikke blev spurgt, da Ørsted i 2017 skiftede navn fra Dong.

Efterfølgende har det været et spørgsmål, om sagen først skulle i landsretten eller Højesteret.

Højesteret har afgjort, at sagen kan gå direkte videre til øverste instans.

Sagen vurderes at have principiel karakter og kan få betydning for fremtidige sager.

- Der er et meget betydeligt antal slægtsnavne, som nyder beskyttelse i Danmark.

- Alle, der har et beskyttet efternavn, har en interesse i at få afklaret, om deres efternavn nyder reel beskyttelse mod erhvervsdrivendes brug af dette som varemærke, selskabsnavn, domænenavn og/eller forretningskendetegn, skriver Højesteret.

Højesteret tilføjer desuden, at sagen kan have samme betydning for virksomheder, der fremover vil bruge beskyttede efternavne kommercielt.

Omkring 1200 personer bærer navnet Ørsted som enten mellem- eller efternavn.

Sagen var i Sø- og Handelsretten et juridisk spørgsmål om, hvorvidt navneloven, der beskytter navne med under 2000 bærere, skal være gældende, eller om praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen om navne bestemmer.

Hvis navneloven styrer, så må man ikke tage det. Praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen har derimod talt for, at Ørsted gerne må bruge navnet.

I dommen fra maj skrev Sø- og Handelsretten, at spørgsmålet om selskabsnavne og varemærke ikke skal afgøres udelukkende efter navneloven.

Ørsted tog navneforandring for at understrege selskabets fokus på grøn energi. Samtidig var der en uheldig betydning af navnet Dong på engelsk.

Tipoldebarn til H.C. Ørsted Søren Peter Ørsted mener, at energiselskabet burde have inddraget efterkommerne.

- Når Dong på denne måde overtager vores slægtsnavn, og så ovenikøbet mener at gøre det som en anerkendelse af vores forfader H.C. Ørsted, har de gjort regning uden vært, har han tidligere udtalt om sagen.

/ritzau/