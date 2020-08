Nattelivet har grundet nedlukningen ikke haft indtægter i et halvt år, men har fortsat betalt en del af de ansattes løn. Men nu er kassen ved at være tømt, advarer Horesta, som håber, at politikerne udvider hjælpepakken og dækker alle udgifter ved en mulig forlængelse af nedlukningen. (Arkivfoto) Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix