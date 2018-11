Gode tider i dansk økonomi bør få bankerne til at gemme flere penge til næste krise, mener Nationalbanken.

Mens det stadig går godt i dansk økonomi, bør de danske banker sætte flere penge til side, så de er rustet til den næste finanskrise.

Det mener Nationalbankens direktør, Lars Rohde, der mandag holdt tale om emnet ved en konference i København.

- Mens solen skinner, skal man forberede sig på en regnfuld dag. I dag skinner solen - i hvert fald fra et dansk perspektiv.

- Vi kan med glæde sige, at økonomien er i et balanceret opsving. Men vi kan også se, at der opbygger sig risici i det finansielle system, sagde han i talen.

Lars Rohde er ud over posten som direktør for Nationalbanken formand for Det Systemiske Risikoråd, der blev sat i verden efter finanskrisen for at holde øje med risici i finanssektoren.

Rådet kan komme med henstillinger til regeringen, og det har to gange tidligere anbefalet regeringen at hæve den "kontracykliske kapitalbuffer", hvilket regeringen har fulgt.

Bufferen er en tvungen opsparing hos pengeinstitutterne, der kan blive frigivet, hvis der kommer en krise, og de begynder at opleve markante tab på udlån.

Lars Rohde ser et behov for, at bufferen bliver hævet til 2,5 procent fra de nuværende 1,0 procent, men han vil ikke sætte en præcis dato på.

Den øgede opsparing hos bankerne sikrer, at de ikke får brug for støtte, som det var tilfældet under finanskrisen, hvor staten måtte træde til med økonomisk krisehjælp.

- Hvis vi har en betragtelig buffer på plads, inden den næste finansielle storm rammer, kan den blive udløst.

- Det kan på den måde have samme funktion som kapitaltilførslerne under finanskrisen, sagde Lars Rohde i talen.

Han peger på, at de danske banker i 2009 fik tilført 46 milliarder kroner fra staten. Med et krav på 2,5 procent vil bankerne have 35 milliarder ekstra sat til side.

I bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, advarer direktør Ulrik Nødgaard over for Børsen mod at øge kapitalkravet.

- Vi anerkender, at der er et rationale for at lægge lidt ekstra til side i de her år. Men man skal også bare huske på, at det er et meget bredt instrument, der rammer alle banker i Danmark. Også de mindre og lokale banker.

- Der kan det godt komme til at få betydning for, hvor meget man kan give kredit i de områder, siger Ulrik Nødgaard til Børsen.

/ritzau/