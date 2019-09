Tidligere torsdag valgte Den Europæiske Centralbank at sænke renten. Nationalbanken følger som ventet trop.

Nationalbanken sænker renten fra minus 0,65 procent til minus 0,75 procent, og dermed tangerer renten det laveste niveau nogensinde.

Det sker, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) tidligere på torsdagen meddelte, at den vil sænke renten.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

I Danmark plejer Nationalbanken, der blandt andet har som opgave at holde kronekursen tæt på eurokursen, at følge trop på ECB's beslutninger.

Derfor var det blandt økonomer ventet, at Nationalbanken også denne gang ville følge i ECB's fodspor.

Det er første gang siden 2015, at renten i Danmark bliver sænket. Der har været negative renter stort uafbrudt siden 2012.

Nationalbanken følger ECB for at fastholde en stabil kronekurs, fortæller Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det er en tangering af den hidtidige bundrekord fra starten af 2015, hvor Nationalbanken afværgede et spekulativt angreb på kronen.

- Nationalbanken følger typisk de pengepolitiske ændringer i ECB for at fastholde en stabil kronekurs over for euroen, siger Tore Stramer.

Nationalbanken er bankernes bank, og med rentesænkningen blive det lidt dyrere for de danske banker at have overskydende penge stående hos Nationalbanken.

Men selv om renten er minus 0,75 procent, er det dog ikke alle bankernes penge, som bliver ramt af den negative rente.

Bankerne kan nemlig hver især sætte nogle penge ind til en rente på nul procent.

De største banker kan sætte mest ind, de mindste mindst, og samlet kan den danske banksektor placere omkring 31 milliarder kroner hos Nationalbanken til nul procent i rente.

Det er kendt under navnet foliorammen. Den ramme er uændret, oplyser Nationalbanken torsdag.

Selv om renterne er rekordlave, kan der være en ny rekord på vej senere i år.

Det er ikke usandsynligt, at ECB endnu en gang sænker renten i år, og det vil formentlig få Nationalbanken til at gå med, påpeger Tore Stramer fra Dansk Erhverv.

- Vi kan meget vel få den laveste ledende rente i verden. Yderligere rentenedsættelse fra ECB i 2020 kan herefter ikke udelukkes på nuværende tidspunkt, lyder det fra Tore Stramer.

/ritzau/