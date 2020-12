Udvidelsen af boligjobordningen er ikke hensigtsmæssig for dansk økonomi, mener Nationalbanken.

Et af hovedelementerne fra den aftale om en finanslov, som regeringen og dens støttepartier indgik i weekenden, får onsdag et par bekymrede ord med på vejen fra Nationalbanken i dens opdatering om udsigterne for dansk økonomi.

Her virker regeringens begejstring over en udvidelse af boligjobordningen, der måske bedre er kendt som håndværkerfradraget, ikke til at have smittet af på økonomerne i Nationalbanken.

Udvidelsen gælder i 2021 og udvider fradraget for både serviceydelser og håndværkerydelser til 25.000 kroner fra henholdsvis 6200 kroner og 12.500 kroner.

Ved præsentationen af aftalen sagde finansminister Nicolai Wammen (S) at:

- Vi ved ikke, hvad 2021 bringer. Derfor mener vi, at det er rigtigt at holde hånden under håndværkerne.

Men blandt Nationalbankens økonomer har man svært ved at se fidusen i udvidelsen, som kaldes "ikke hensigtsmæssig" for dansk økonomi.

- Aktiviteten ligger underdrejet i de dele af økonomien, der er underlagt restriktioner eller ramt af lavere efterspørgsel i udlandet. Omvendt er der høj aktivitet og beskæftigelse i andre dele, blandt andet i byggeriet, skriver Nationalbanken.

- Finanspolitiske lempelser øger således presset i brancher uden restriktioner. Set i det lys er den midlertidige udvidelse af boligjobordningen i 2021 ikke hensigtsmæssig.

Groft sagt er Nationalbanken ikke bekymret for, at der er arbejde nok til håndværkere. Problemerne i dansk økonomi stammer ifølge banken nemlig ikke fra manglende penge mellem hænderne på forbrugerne.

Det er derimod restriktioner, der gør, at nogle erhverv har svært ved tjene til dagen og vejen.

Derfor udtrykker Nationalbanken også bekymring for, om udbetalingen af de indefrosne feriepenge til foråret er gavnlig.

Bekymringen er, at hvis restriktionerne er løftet til foråret, er det i sig selv nok til at skyde gang i aktiviteten igen.

- Erfaringerne fra foråret viser, at aktiviteten hurtigt kan vende tilbage, når restriktionerne lempes, skriver Nationalbanken.

- Derfor kan udbetalingen af feriepenge vise sig at være unødvendig eller i værste fald uhensigtsmæssig i forhold til at sikre et jævnt konjunkturforløb, og finanspolitikken bør ikke lempes yderligere.

