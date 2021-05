Det seneste år er der blevet sat flere rekorder på det danske boligmarked.

Og de kraftige prisstigninger på boligmarkedet gør Nationalbanken så nervøs, at banken nu opfordrer politikere til at gribe ind.

Nationalbankens direktør, Per Callesen, kalder udviklingen på det danske boligmarked for 'bekymrende'.

Derfor skærper han nu retorikken for at få politikerne til at igangsætte nye konkrete tiltag, der skal dæmme op for de voldsomme prisstigninger. Det skriver Finans.dk.

Tal, som Boligsiden.dk har trukket for B.T., viser, at priserne for villa- og rækkehuse i gennemsnit er steget med 14,3 procent fra april 2020 til april 2021.

I kroner og ører betyder det gennemsnitligt, at hvis du ejer et hus på 140 kvadratmeter, er det steget med 287.000 kroner i værdi det seneste år.

Men hvad kan politikerne gøre for at dæmme prisstigningerne?

Ifølge Per Callesen kan politikerne reducere adgangen til afdragsfrie lån samt fjerne rentefradraget på boliglån og ved at få indfaset den nye boligbeskatning, som allerede er vedtaget politisk.

»Det mest effektive og præcise er at få gennemført reformen af boligbeskatningen, fordi den vil ramme der, hvor priserne stiger mest. Derudover kan man diskutere, om det er klogt med forvridende forhold som et rentefradrag i en periode, hvor priserne stiger markant,« siger Per Callesen til Finans.dk.

Mediet skriver desuden, at Finanstilsynet også er bekymret over udviklingen. Ifølge tilsynet er der nemlig altid en risiko, når tingene går meget stærkt.