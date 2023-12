Bankerne har i mindre grad brug for nye indlån, og det reducerer incitamentet til at hæve indlånsrenter.

Hvis bankkunder går rundt med en drøm om at blive forkælet med højere indlånsrenter, kan de ende med at blive skuffet. I hvert fald for nu.

For bankerne har ikke meget incitament til at hæve indlånsrenterne i øjeblikket.

Det er et af budskaberne i en analyse af Danmarks finansielle stabilitet, som er udgivet af Nationalbanken tirsdag morgen.

Det skyldes primært, at bankernes indlånsoverskud er vokset de seneste år. Derfor er behovet for yderligere indlån faldet.

- Bankerne havde i forvejen et stort indlånsoverskud, siger underdirektør i Nationalbanken Peter E. Storgaard i en pressemeddelelse.

- Og incitamentet til at hæve indlånsrenterne er yderligere begrænset af, at de danske husholdninger kun i et beskedent omfang har reageret på de lave indlånsrenter.

Bankernes behov for indlån afhænger af, hvor mange af kunderne der efterspørger et lån.

Og hvis behovet for flere penge er stort nok, kan en løsning være, at man lokker kunderne til at sætte flere penge i banken med højere indlånsrenter.

Men incitamentet udebliver altså lige nu, fremgår det af analysen.

Det har indtil videre været en særdeles god forretning at drive bank eller realkreditselskab i år.

I oktober viste en sammenregning af de største selskabers regnskaber for første halvår 2023, at det har resulteret i et samlet overskud på 26,2 milliarder kroner efter skat.

Det er det bedste første halvår siden finanskrisen. En af forklaringerne er udlånsrenterne, der er steget kraftigt siden sidste efterår.

Da indlånsrenterne ikke er fulgt med i samme tempo, er den såkaldte rentemarginal vokset. Den viser forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten.

