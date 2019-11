For første gang siden januar har Nationalbanken foretaget et mindre opkøb for at styrke kronen.

Efter flere måneder uden aktivitet har Nationalbanken i oktober foretaget et opkøb for at styrke kronens værdi. Der er tale om et mindre opkøb på 400 millioner kroner.

Sidst Nationalbanken foretog opkøb for at styrke kronens værdi var i december sidste år og januar i år. Her var der tale om opkøb på 1,9 milliarder og 11,6 milliarder kroner.

Derfor betegner flere analytikere såsom Søren V. Kristensen fra Sydbank oktober-opkøbet som forholdsvis udramatisk.

- Det kan lyde som en betydelig sum, men i forhold til valutamarkedet er der altså tale om peanuts, skriver han i sin analyse.

Opkøbet fortæller ifølge flere analytikere dog en lille smule om, at Nationalbanken har øje for at den danske krone ikke må blive for lidt værd i forhold til den europæiske valuta, euroen.

En del af kursændringerne kan spores tilbage til bestræbelserne fra Den Europæiske Centralbank, ECB, på at få inflationen - altså stigninger i priserne - til at nå de to procent, som er bankens målsætning.

Det har ført til flere rentesænkninger fra ECB samt store opkøb af obligationer. Også i Danmark har Nationalbanken sænket renterne.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre betyder opkøbet ikke, at Nationalbanken er ved at vende om på den kurs. Men han peger på, at en fortsat svækkelse af kronens værdi målt imod euroen kan være værd at holde øje med.

- Vi ser lige nu ingen selvstændig dansk renteforhøjelse i horisonten, men fortsætter svækkelsespresset, kan snakken om det så småt begynde, skriver han i sin analyse.

Både han og cheføkonom i Danske Bank Las Olsen mener dog ikke, at det danske boligmarked skal frygte for, at de lave renter, der hersker for tiden, forsvinder lige foreløbig.

- Hvis det endelig kommer til en dansk renteforhøjelse, så bliver den marginal, måske på 0,1 procentpoint. Det vil stort set ikke kunne mærkes hos hverken boligejere eller i økonomien generelt, skriver Las Olsen i en analyse.

