Går du og drømmer om at købe et sommerhus, så kan det være, at du vil have godt af at vente lidt.

Vil du til gengæld gerne sælge dit sommerhus, så vil det måske være bedst for dig at få det solgt nu.

Det skriver Finans.

En eventuel coronavaccine kan betyde, at sommerhus priserne kommer i fri fald.

»Et muligt risikoscenarie består i, at den gunstige udvikling på markedet for sommerhuse bliver afløst af et tilsvarende fald. Hvis husholdningernes forbrug af ferierejser vender hurtigt tilbage, eksempelvis hvis der hurtigt udvikles en vaccine, vil der kunne forekomme en hurtig stigning i antallet af sommerhuse til salg med kraftige prisfald til følge,« skriver Nationalbanken i en analyse af coronapandemiens indvirkning på boligmarkedet.

I maj var antallet af solgte sommerhuse det højeste i 16 år.

Iføge Finans Danmark faldt antallet af sommerhuse til salg med 15 procent fra 8.403 efter påsken til 7.152 i slutningen af maj.

Nationalbanken vurderer, at det store fald skyldes, at danskerne grundet corona holder ferie hjemme i Danmark og derfor har købt et sommerhus.