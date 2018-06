Afsløringer om hvidvask via Danske Bank er til skade for hele finanssektorens omdømme, mener Lars Rohde.

København. Afsløringerne om hvidvask for milliarder af kroner gennem Danske Bank har skadet tilliden til hele den danske banksektor og til de danske myndigheder. Det mener Lars Rohde, der er øverste direktør i Danmarks Nationalbank.

- Man kan få den mistanke i udlandet, at det er noget, vi ser lemfældigt på, og det er til stor skade, først og fremmest for de finansielle virksomheders omdømme, men i anden runde også for myndighedernes omdømme, lyder det fra Lars Rohde i et interview med Berlingske.

Berlingske afslørede i efteråret 2017, at der gennem Danske Banks filial i Estland var hvidvasket for milliarder af kroner, uden at direktionen hjemme i hovedsædet i København greb ind.

I maj kritiserede Finanstilsynet storbanken for at reagere for sent, men tilsynet undlod at udstede bøder til Danske Bank eller anmelde sagen til politiet.

Nationalbanken ser med "betydelig alvor" på hvidvasksagen, fremgår det af interviewet.

- Det sætter grundlæggende danske finansielle virksomheders omdømme i spil, fordi tonen blandt internationale myndigheder også er blevet skærpet ganske betragteligt, siger Lars Rohde.

Selv om Finanstilsynets kritik af Danske Banks håndtering af sagen ikke var ledsaget af sanktioner, så kan banken ifølge Lars Rohde i yderste konsekvens få sig en grim overraskelse fra anden side.

- Man skal ikke glemme, at nogle lande, herunder et meget stort land, har en ret eksterritorial adfærd. Med det mener jeg, at det, at man ikke er hjemmehørende i USA, ikke er en hindring for, om amerikanske myndigheder kommer efter en. Det skal man være meget opmærksom på, siger han.

I 2017 fik Deutsche Bank i en lignende sag bøder for samlet fire milliarder kroner af de britiske og amerikanske myndigheder, fordi den tyske banks hvidvaskkontrol blev vurderet til at være mangelfuld, skriver Berlingske.

