Borgerne i Næstved kan se frem til, at det lokale shoppingcenter, Næstved Storcenter, i fremtiden bliver meget større. Det har et byrådsflertal i Næstved Kommune vedtaget.

Storcentret har derfor fået grønt lys til at udvide shoppingcentret med hele 19.000 kvadratmeter.

Det skriver Sjællandske Medier.

Planerne om udvidelsen så første gang dagens lys tilbage i marts, efter den amerikanske kapitalkæde BlackRock sidste år købte Næstved Storcenter af Dansk Supermarked. BlackRock har blandt andet planer om at udvide storcentret med en stor biograf.

Til gengæld kan nogle caféer og restauranter i storcentret få vanskelige betingelser. For selvom byrådet vedtog udvidelsen, var samtlige partier også enige om, at der ikke skal være mulighed for udeservering.

»Det gør vi for at beskytte bymidten,« siger Daniel Lillerøi (S), der er formand for Plan- og Erhvervsudvalget, til Sjællandske Medier.

Næstved Storcenter, med et Bilka-varehus, havecenter og 75 specialbutikker, har årligt omkring fem millioner kunder. Det blev indviet i 1989 og udvidet i 2001.