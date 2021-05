Sidste år fortsatte antallet af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne med at stige. FH var absolut størst.

De seneste år er der kommet flere medlemmer i lønmodtagerorganisationerne, og den udvikling fortsatte sidste år.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Ved udgangen af 2020 var der 1.906.800 medlemmer fordelt på de forskellige lønmodtagerorganisationer.

Det er det højeste antal, siden statistikbanken i 2012 begyndte at føre statistik med området.

En lønmodtagerorganisation arbejder for at varetage lønmodtageres interesser. Det handler oftest om at sikre gode løn- og arbejdsvilkår.

Den største lønmodtagerorganisation målt på antallet af medlemmer er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med lidt over én million medlemmer.

FH repræsenterer en række faglige organisationer. Det drejer sig blandt andet om 3F, Bupl, Danmarks Lærerforening og FOA .

/ritzau/