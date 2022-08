Lyt til artiklen

Sommerhus. Golf. Mere tid til familien eller eksotiske rejser.

Mon ikke de fleste af os har et billede af, hvordan tilværelsen skal se ud, når arbejdslivet slutter.

En ny undersøgelse fra pensionsselskabet PFA viser dog, at mange os meget vel kan komme til at kigge langt efter de drømme, skriver Finans.

For selv om vi forventer en næsten uændret økonomi efter pensionen, så viser undersøgelsen, at mere end hver fjerde dansker går markant ned i indkomst efter at have sagt farvel til jobbet.

Det tal står i skarp kontrast til de kun 10 procent af seniorerne, der på forhånd forventer, at de fremover skal nøjes med en indkomst under 60 procent af det, de plejer at tjene.

»Det er et problem, at der for mange danskere er stor forskel på, hvad de mener er en acceptabel indkomst som pensionister, hvad de venter, og hvad de rent faktisk oplever. Mere end hver sjette pensionist under 70 år oplever, at økonomien er blevet dårligere, end de havde ventet på forhånd,« siger Camilla Schjølin Poulsen, privatøkonom i PFA Pension, til Finans.

Måske ikke så overraskende viser undersøgelsen, at jo tidligere du går på pension, jo flere oplever en markant nedgang i indkomst.

I aldersgruppen mellem pensionister på 61 og 65 år, siger 29 procent, at de er gået markant ned i indkomst. Af dem er det hver femte, som har en økonomi, som er værre, end de på forhånd havde forventet.