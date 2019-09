Hidtil har det været uvist, hvad der forårsager sarkoidose, men et nyt studie tyder på, at sygdommen kan stamme fra arbejdet.

I den seneste tid er der kommet mere viden om, hvor farligt byggestøv er for lungerne. Nu forbinder svenske forskere også kvarts i støvet med sygdommen sarkoidose i lungerne.

Det skriver Fagbladet 3F.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i et internationalt tidsskrift for arbejdsmedicin. Hidtil har sarkoidose været en mystisk sygdom, som læger og videnskabsfolk ikke har kunnet finde årsagen til.

- Men den nye undersøgelse giver et hint om, at byggestøv kan lede til sarkoidose hos en del af de udsatte, siger professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet.

Sarkoidose er en forholdsvis sjælden sygdom i immunsystemet. Den kan give betændelsestilstand i mange organer, men især i lunger, lymfeknuder, led og hu. Mange tilfælde går over af sig selv og kræver ingen behandling, men sygdommen kan også udvikle sig alvorligt og ødelægge lungerne, så det bliver nødvendigt med lungetransplantation.

Den svenske undersøgelse er meget omfattende. Forskerne har set på ikke færre end 300.000 personer. 371 af dem har fået sarkoidose.

- Sverige har forholdsvis mange tilfælde af sarkoidose, men det har vi også i Danmark. Der har været forskellige teorier om, hvorfor Skandinavien er hårdt ramt, men ingen kan sige det med sikkerhed, fortæller Torben Sigsgaard.

- Nu nærmer vi os måske noget med, at sarkoidose kan være en erhvervssygdom i nogle tilfælde.

Torben Sigsgaard roser den svenske undersøgelse for at være gedigen. Metoden er i orden.

Han tilføjer, at man skal være opmærksom på, at symptomerne på sarkoidose kan ligne tegnene på, at en person har fået stenlunger efter at have været udsat for kvarts. Torben Sigsgaard kunne godt videnskabsteknisk have ønsket ekstra undersøgelser af vævsprøver fra lungerne for at se, om de ramte led af sarkoidose eller silikose.

- Men under alle omstændigheder kan støv fra byggepladser være farligt for lungerne, fastslår Torben Sigsgaard.

Risikoen kommer blandt andet fra brug af hurtigskærende værktøj. Det gør støvet finere. Her er der særlig brug for forebyggelse, siger professoren.

De svenske forskere har også set på forholdet til rygning. Det er de byggearbejdere, der stadig ryger, som er mest udsat for at få sarkoidose.

- Det er en ekstra fare at være udsat for både kvarts og tobak, siger Torben Sigsgaard.