Der er mystik om den store producent af typehuse, Kalmargårdens fremtid.

Onsdag formiddag er virksomhedens telefoner lukket - og en af ejerne ved endnu ikke, hvad der kommer til at ske.

'Kalmargården er desværre midlertidigt lukket.'

Sådan lyder en telefonsvarerbesked, når man onsdag formiddag ringer til Kalmargårdens afdelinger i Jylland og på Sjælland.

Derefter afbrydes opkaldet.

Overfor JydskeVestkysten fortæller en af virksomhedens ejere, at en rekonstruktion eller en tur i skifteretten kan være under opsejling.

»Jeg har kun hørt rygter om, hvad der sker. Det hele er så nyt, og det er for tidligt at sige noget om endnu, hvad der kommer til at ske,« siger Holger Wulff.

Han afviser samtidig, at Kalmargården - eller Kalmarhuse, som virksomheden populært kaldes - går konkurs.

Kalmarhuse har bygget typehuse over hele landet i 52 år, men på det seneste har virksomheden været i strid modvind.

Efter en konkurs i 2011, blev Kalmarhuse gendannet i 2012. Det seneste regnskab viser imidlertid, at de økonomiske kvaler langt fra er en saga blot.

Regnskabet for kalenderåret 2018 viser et underskud på 2,67 millioner kroner. Det dårlige resultat førte til en negativ egenkapital på næsten to millioner kroner. I regnskabets konklusion giver virksomhedens revisorer udtryk for, at der er 'Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift'.

De fem nuværende ejere overtog virksomheden i 2018. B.T. har forsøgt at komme i kontakt med dem alle fem for en uddybende kommentar, men ingen af dem har besvaret vores opkald.