Restaurant-kæden Flammen står pludselig uden direktør. Elias Tychsen er stoppet med øjeblikkelig virkning, oplyser Flammen i en pressemeddelelse.

'Med Elias Tychsen i spidsen har Flammen vokset sig til en stor og økonomisk stærk virksomhed, som nu også opererer på tværs af landegrænser’, udtaler Ketty Rosenfeldt Sunddal fra ejerfamilien bag restaurantkæden i en pressemeddelelse.

‘Men som et led i virksomhedens ekspansion har vi nu nået en størrelse, hvor vi søger en profil til direktørposten, som kan indfri den vækstplan og den fortsatte rejse, som vi har planer om for Flammen i både Danmark og uden for landets grænser’ lyder det videre.

Elias Tychsen overtog tøjlerne i den populære restaurant-kæde i 2013, hvor han afløste barndomsvennen Martin Rosenfeldt Sunddal.

Siden da har han leveret det ene rekordregnskab efter det andet.

Nu går kæden efter at erobre udlandet, og til den opgave mente Ketty Rosenfeldt Sunddal, der stiftede Flammen med sin mand og sine børn, tilsyneladende ikke, at Elias Tychsen var den rette mand.

Den blot 29-årige Christian Damgaard Lund, der er HR-chef i virksomheden, er nu konstitueret som administrerende direktør, indtil en ny direktør er fundet.

Der eksisterer 15 Flammen-restauranter i Danmark og én i Tyskland.