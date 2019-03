Op gennem 00'erne var Myspace et af de mest populære sociale medier i verden.

Myspace var især kendt for at være et socialt medie, hvor mindre artister eller bands kunne dele deres nye musik til fri aflytning.

I de seneste ti år er Myspace dog blevet overhalet af adskillige sociale medier, men til minde om de gode tider har ligget alt det gamle musik, som man stadig har kunne lytte til.

Altså indtil for nyligt.

Myspace har nemlig lavet det, man på godt, gammeldags dansk vil kalde en 'gigantisk brøler'.

En overførsel mellem servere er gået så galt, at Myspace har mistet mere eller mindre alt det musik, som blev udgivet på siden fra 2003 til 2015.

Det skriver CNN.

'Som et resultat af et projekt med serveroverførsler, er hvert et billede, en video eller lydfil, som du har uploadet for mere end tre år siden, ikke længere tilgængelig på eller fra Myspace. Vi beklager ulejligheden,' fremgår det af en meddelelse på Myspace.com.

De 12 års musik svarer ifølge det amerikanske medie til 50 millioner sange, og de er altså pistvæk nu, medmindre musikerne stadig har filerne liggende et sted.

Myspace var især stort i USA og var mellem 2005 og 2008 det største sociale medie i staterne.

Et hurtigt kig på Twitter afslører, at nyheden om de mistede sange ikke falder i god jord hos mange musikelskere, der har gode minder om Myspace. Men så er der også en stor skare af folk, der tvivler på Myspaces forklaring.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s." — Andy Baio (@waxpancake) 18. marts 2019

'Jeg er dybt skeptisk over for, at det her var et uheld. Åbenlys inkompetence kan være dårlig PR, men det lyder stadig bedre end 'vi har ikke har ikke råd til at have 50 millioner gamle MP3-sange liggende,' skriver blandt andet Andy Baio, der er en såkaldt techekspert.