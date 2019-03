To og en halv uge.

Så lang har tid har danske virksomheder, inden de skal have de eksport- og importtiladelser, der fremover bliver nødvendige for at handle med Storbritannien. Og over 30.000 danske virksomheder mangler den stadig.

Det skriver finans.dk.

Og faktisk frygter de danske myndigheder, at dele af erhvervslivet slet ikke er klar over, at der bliver et lovkrav om tilladelser som følge af brexit.

Derfor har Toldstyrelsen nu sendt et advarende brev til over 30.000 virksomheder.

»Man kan godt se tiden an, men hvis vi får et ”no deal” pr. 29. marts, så kan man simpelthen ikke eksportere sine varer til England på lovlig vis – eller importere derfra,« siger handelsdirektør Maren Holm Johansen fra Toldstyrelsen til Jyllands-Posten.

Indtil nu har Danmark ellers frit kunne handle med Storbritannien i kraft af sit EU-medlemskab.

Men med Brexit vil Storbritannien fremover opfattes som et tredjeland på linje med alle andre lande uden for EU, og derfor vil det kræve en særlig tilladelse, hvis man vil eksportere og importere varer.

Toldstyrelsen opfodrer derfor virksomhederne til at være klar.

Det nøjagtige skæringsdato for ændringerne afhænger naturligvis af det politiske drama, der lige nu udspiller sig i London.

Ender det med et 'no deal-brexit', sker det den 29. marts, og så vil danske virksomheder altså ikke kunne importere eller eksportere varer til landet, hvis de ikke har en tilladelse.

Der er dog også en chance for, at der kommer en overgangsperiode til den 31. december 2020, eller at brexit ender med at blive udskudt nogle måneder.