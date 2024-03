Konkurrencerådet har godkendt, at Norlys overtager Telia Danmark. Handlen gennemføres i april.

Energi- og teleselskabet Norlys overtager inden længe Telias danske afdeling.

Det er en realitet, efter at Konkurrencerådet har accepteret overtagelsen af Telia Danmark.

Tilbage i september sidste år fortalte parterne, at man havde indgået en købsaftale, som dog var betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse - men den er altså på plads nu.

- Nu udestår kun en formel selskabsretlig omdannelse af Telia-forretningen.

- Vi forventer at overtage nøglerne i begyndelsen af april, og så er vi klar til at fortælle mere om de konkrete planer, siger Ulf Lund, der er direktør for Stakeholder Relations i Norlys.

Parterne oplyste i efteråret, at handlen havde en samlet værdi af 6,25 milliarder kroner.

Med i handlen følger Telias 1,9 millioner danske kundeforhold, hvoraf størstedelen er mobilkunder. Foruden Telia-brandet driver Telia Danmark også lavprisselskabet Call Me.

Samtidig får Norlys 50 procents ejerskab af TT-mobilnetværket, som Telenor også er medejer af. Desuden skal de nuværende Telia-butikker omdannes til Norlys-butikker med tiden.

Telia er et finsk-svensk koncern, som etablerede sig på det danske telemarked i 1995. Det er Nordeuropas største teleselskab, som i alt har mere end 23 millioner kunder.

/ritzau/