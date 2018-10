En hedgefond anklager Nordea for at overtræde reglerne for hvidvask. Anklagen er sendt til bagmandspoliti.

København. Det svenske bagmandspoliti har modtaget dokumenter om mulig hvidvask i Nordea.

Det bekræfter Sveriges bagmandspoliti, Ekobrottsmyndigheten, over for nyhedsbureauet TT.

Det er hedgefonden Hermitage Capital Markets, der har sendt dokumenterne, der angiveligt viser, at Nordea kan have overtrådt reglerne om hvidvask af penge.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget dokumenter, og vi ser på dem sammen med anklagemyndigheden, siger Niklas Ahlgren, der er pressemedarbejder ved Ekobrottsmyndigheten, til TT og fortsætter:

- Dokumenterne skal først og fremmest evalueres for at se, hvilken myndighed som skal kigge videre på det.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er ingen formelle undersøgelser igangsat.

I en mail til TT skriver Nordea, at banken er opmærksom på de anklager, som hedgefonden fremsætter.

Banken forsikrer også om, at man samarbejder med myndighederne i alle de lande, hvor Nordea driver bankforretning.

- For at modvirke økonomisk kriminalitet er det en del af vores daglige forretning at løbende gennemgå kundeaktiviteter, skriver Jenny Wickman, der er pressemedarbejder i Nordea, til TT.

- I alle tilfælde, hvor vi vurderer mistænkelige transaktioner, rapporterer vi til myndighederne, sådan de kan tage det videre, skriver hun.

I 2015 fik Nordea en bøde på 50 millioner svenske kroner - svarende til 36 millioner kroner - for overtrædelser af reglerne om hvidvask og finansiering af terrorisme, skriver Reuters.

Danske Bank er presset af en sag om hvidvask i bankens estiske filial. Her har Hermitage Capital Markets også spillet en rolle.

Fondens chef, William Browder, meldte Danske Bank til Bagmandspolitiet i Danmark, Søik.

Han har også tidligere meldt 26 tidligere ansatte i Danske Banks afdeling i Estland til det estiske politi.

/ritzau/