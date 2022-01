Leonard Cohen, The Beach Boys, Tina Turner, Liza Minnelli, og Bob Dylan.

Det er blot et lille udpluk af de store stjerner, der har stået på scenen i Musikhuset i Aarhus, siden det blev indviet 27. august 1982 som Danmarks første og Nordens største musikhus.

Og nu har kulturinstitutionen været en markant spiller i hele fire årtier.

Det kalder naturligvis på en kæmpe fejring, og Musikhuset skyder derfor feståret i gang med lanceringen af et ekstraordinært jubilæumsprogram.

»Vi har brug for fællesskabet og livemusikken mere end nogensinde. Vi vover pelsen og sigter højt, når vi fejrer kulturens genåbning og Musikhusets 40-års jubilæum,« siger Musikhusets direktør Jan Christensen og fortsætter:

»Vi glæder os til at byde velkommen til et ganske særligt år i Musikhuset, hvor vi kigger tilbage på husets stolte historie og sætter retningen for fremtidens musikhus.«

I 2007 blev Musikhuset udvidet til også at rumme et musikkonservatorium, et børneteater og særlige rammer for symfonisk musik, kammermusik og rytmisk musik.

Musikhuset har årligt op imod en million besøgende, og gæsterne kan glæde sig til et helt særligt år 2022.

»Vi præsenterer et program, der i den grad vinker farvel til corona. Det er ambitiøst, eksperimenterende og byder på nye, spændende samarbejder,« siger Musikhusets kunstneriske chef Jeppe Uggerhøj og uddyber:

»Vi har valgt at fejre vores jubilæum hele året igennem, hvor vi byder på koncerter, oplevelser og markeringer, som på en eller anden måde stikker af fra det normale.«

På selve dagen for fødselsdagen 27. august afholder Musikhuset en endagsfestival med titlen ‘Life is Live Festival’.