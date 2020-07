Over det ganske danske land leder folk efter ting at lave, nu hvor de ikke kan komme eller vil på de udenlandsrejser, de havde planlagt.

Derfor oplever museer over hele landet, at der er øget pres i disse dage. I visse tilfælde i sådan en grad, at man må lade gæster vente eller vende tilbage på et senere tidspunkt.

Det sker både på grund af, at der er flere danskere hjemme, at der på grund af coronaforanstaltninger er mindre plads, og flere tænker i indendørsaktiviteter på grund af koldt sommervejr.

På Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har man i hele juli haft fremgang i indtjening.

Deler kaffe ud i køen

»På regnvejrsdage må vi desværre også afvise rigtig mange. Der er langt flere, som er interesserede i museumsbesøg, end vi kan lukke ind,« lyder det fra Vibeke Birk, som er kommunikationschef på museet.

Man har flere gange måttet kigge på, hvordan man holder gæsterne glade, nu hvor der er så stor efterspørgsel.

Der bliver serveret kaffe og andre drikke for folk, der står i kø på parkeringspladsen. Ved længere ventetider sender man ansatte ud med nogle af museets dyr, så gæster kan få et smugkig, og så har vi brugt spilleplader fra 'Vores natur'-spil 'Vandbingo' og sendt folk på en 'skattejagt' efter bestemte dyr nede ved stranden i nærheden.

»Vi forsøgte også med et digitalt bookingsystem, men vi fandt ud af, at ældre gæster ikke var parate til den digitale løsning,« siger Vibeke Birk.

Hun fortæller desuden, at man opfordrer folk til kun at bruge en halv dag frem for den fulde dag, som gæster normalt bruger. De sørger så fra museets side for at have aktiviteter lagt om eftermiddagen også, så der er sjove oplevelser hele dagen.

Også i Kattegatcentret oplever man en stor interesse. Her har man indført et bookingsystem, så gæsterne bliver spredt bedre ud i løbet af dagen.

»Vi har generelt et højere besøgsantal, end vi havde regnet med, men de er bare spredt bedre ud over dagen,« lyder det fra lederen af udstilling og formidling på Kattegatcentret, Karsten Bjerrum Nielsen.

»Det betyder selvfølgelig, at vi må afvise nogle gæster, som ikke har booket, og det er selvfølgelig ærgerligt at skulle skuffe dem,« lyder det videre fra ham.

Muligt at udskyde tur

Overordnet set er det dog en løsning, der virker rigtig godt. De skriver på Facebook og på skilte på parkeringspladsen, hvis der er udsolgt, så folk kan lægge andre planer.

På Sønderborg Slot, som hører under Museum Sønderjylland, har man også oplevet stor interesse.

Her har man valgt at opfordre til, at folk overvejer, om deres besøg kan skydes en uge, så alle kan føle sig trygge og have et godt besøg. Man kan også komme senere på dagen, lyder meldingen.

Der er nemlig flest, der møder op ved 10-tiden, hvor slottet åbner.

Gode råd til succesfulde oplevelser Overvej, hvilke attraktioner du vil besøge og hvornår

Planlæg besøgene en dag eller to længere fremme, end du normalt vil gøre

Kilde: Visit Aarhus, som første gang oplyste rådene til DR.

'Når vi på vores egne platforme går ud og beder vores gæster overveje tidspunktet for deres besøg, er det for at skabe den bedst mulige oplevelse for dem,' lyder det i en pressemeddelelse fra Nina Nørgaard Jørgensen, publikums- og formidlingschef ved Museum Sønderborg.

På andre museer oplever man dog en lidt anden virkelighed. I sommersæsonen ser man normalt på Vikingeskibsmuseet, at det primært er udenlandske gæster, der kommer.

Nogen mangler gæster

Derfor er det også dejligt, at der kommer en del flere danske gæster end i tidligere sæsoner. Det behøver dog ikke at stoppe dér.

»Vi har jo et rigtig stort museumsområde, så der er masser af plads, og vi er stadig langt fra at have det besøgsantal, vi plejer at have,« lyder det fra Rikke Johansen, teamleder for kommunikation, markedsføring og salg.

Normalt plejer Vikingeskibsmuseet at have omkring 20 procent amerikanske turister, og de er helt væk i år, siger Johansen.

Men selv om der er flest ulemper ved coronaen, så er der også lyspunkter for museet i Roskilde.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke får vores pengekasse fyldt op, som vi havde håbet. Vi regner jo også med, at vi vil være påvirket næste år, fordi de amerikanske turister nok ikke er tilbage i samme grad,« lyder det fra Rikke Johansen, som fortsætter:

»Til gengæld oplever vi nye ting, nu hvor der er færre gæster. Der opstår ny dialog mellem gæster og ansatte, fordi der er tid til at snakke længere tid om de ting, gæsterne oplever.«

Også på Kronborg Slot savner man de udenlandske gæster, men man har oplevet øget interesse fra danskerne.

»Vi forsøger at lave nogle nye tiltag for børnefamilierne, og vi oplever, at folk og især børnene er meget tilfredse,« lyder det fra kommunikationsansvarlig Nikki Jeffries.