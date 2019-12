De ansatte i Superbrugsen i Stensballe fik sig onsdag en grim overraskelse.

Butikken var blevet invaderet af mus - og siden har brugsens ejere set sig nødsaget til at lukke butikken helt.

Og der findes nok ikke et dårligere tidpunkt at holde sin forretning lukket i to dage end i dagene op til juleaften.

Især ikke, når man har en lille brugs, som samtidig fungerer som pakkeshop.

Desuden er det især i juledagene, hvor danskerne handler ind til julebordet, at butikkerne oplever stor omsætning.

»Det er klart det værst tænkelige tidspunkt at holde lukket, men vi tager ingen chancer i forhold til fødevaresikkerheden,« siger brugsuddeleren Jakob Lunding til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Lunding påpeger desuden, at brugsens kunder har taget lukningen rigtig pænt, selvom de har måtte gå forgæves i butikken de sidste par dage.

Heldigvis kan Superbrugsen i Stensballe nu erklære sig helt og aldeles mussefri, og butikken er nu åben igen, ligesom man har valgt at forlænge butikkens tilbud, så kunderne alligevel kan nyde godt af dem.