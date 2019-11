Onsdag kom det frem, at det danske entreprenørselskab MT Højgaard har sagt farvel og tak til sin administrerende koncerndirektør Anders Heine Jensen.

»Bestyrelsen er i gang med en grundig koncernstrategiproces og har i den forbindelse vurderet, at der er brug for en anden profil til at videreføre dette arbejde.«

Sådan lyder det fra Carsten Dilling, bestyrelsesformand i MT Højgaard, i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Han tager sig dog tid til at takke Anders Heine Jensen for hans arbejde, siden han tiltrådte stillingen i august 2020.

Heine Jensen afløste Torben Bilmann, der led samme skæbne.

Ikke desto mindre fortæller Carsten Dilling, at Heine Jensen var med til at stabilisere virksomheden i det ene år, han var i spidsen for MT Højgaard.

Man har endnu ikke fundet en afløser for Anders Heine Jensen.

Mens man er på jagt efter en afløser, er bestyrelsesmedlem Morten Hansen konstitueret administrerende koncerndirektør.