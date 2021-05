Weekenden omkring Mors dag er de største og mest hektiske dage for blomsterhandlerne.

Og i år har efterspørgslen været så stor, at blomstehandlere er blevet lagt ned flere stedet i landet.

Det skriver Interflora i en pressemeddelelse.

Heri står der, at næsten to-tredjedele af Interflora-kædens over 260 tilknyttede florister måtte kaste håndklædet i ringen og stoppe for flere bestillinger allerede lørdag.

Hos blomsterkæden har det været et voldsomt år med store stigninger i salget, primært på grund af COVID-19-krisen, hvor mange familier har været adskilt.

Og på Mors dag sidste år gik salget da også helt amok og slog en historisk rekord.

Rekorden lød på på 70.000 leveringer på en dag. Men sammen med rekorden fulgte også dårlige oplevelser, som fik adskillige kunder helt op i det røde felt.

I København modtog nogle af kunderne nemlig midt på dagen en sms om, at den blomst, de havde bestilt til deres mor, ikke ville nå frem. Flere steder i landet sad mødre til langt ud på aftenen og i nogle tilfælde natten og havde fortsat ikke modtaget de blomster, de var blevet stillet i udsigt.

Hvad Interflora tydeligvis ikke havde regnet med, var, at Mors dag i år atter blev et rekordår.

Søren Flemming Larsen, der er administerende direktør i Interflora, forklarer årsagen til, at de måtte stoppe for bestillinger i størstedelen af landets butikker:

”Vores oplevelse var, at sidste års Mors dag, og dagene op til, blev brugt af danskerne til at markere meget andet end en hyldest til vores mor, men også tanter, mostre og onkler. Nu hvor vi står på den anden side af lockdown, havde vi således ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at det høje niveau ville holde. Men det gjorde det, og vi skal til at forholde os til en ny virkelighed, hvor de varme følelser og opmærksomheden til mor fortsætter sin vækstkurve.”

Da B.T. talte med Søren Flemming Larsen sidste år, forklarrede han, at de også dengang havde forberedt sig med ekstra bemanding og var klar til det store pres med bestillinger, der opstod:

»Vi har aldrig prøvet varemangel på den her måde, så det er en helt særlig situation. Vi blev simpelthen væltet, og der var områder, hvor vi måtte lukke ned og stoppe med at tage imod bestillinger,« forklarede Søren Flemming Larsen.

Blomsterkæden vil dog nu kigge på nye tiltag, som skal sikre, at de kan følge med efterspørgslen næste år.