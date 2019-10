Svindlere har kunnet bruge falske udenlandske adresser til firmaer, uden at Erhvervsstyrelsen opdagede det.

Formodede svindlere og terrorister har i flere tilfælde kunnet registrere falske udenlandske adresser i Erhvervsstyrelsens selskabsregister.

Men ikke før nu har styrelsen haft mulighed for at lukke hullet i kontrollen.

Det viser en kortlægning af et netværk af formodede momssvindlere i Danmark, som Information og erhvervsmediet Finans har foretaget.

En falsk adresse blev for eksempel registreret, da en formodet al-Qaeda-terrorist i 2013 oprettede et selskab under adressen "Manilla, Spanien".

Selskabet havde ikke leveret årsregnskab. Erhvervsstyrelsen ville derfor sende et varsel om mulig tvangsopløsning til selskabets spanske direktør. Men brevet kom retur. Adressen fandtes ikke.

I et andet selskab, med en nu dømt terrorist som direktør, var byen Menilla anført i Erhvervsstyrelsens selskabsregister. En Google-søgning ville have vist, at den by slet ikke eksisterer.

Momsekspert og partner i revisionsfirmaet Deloitte Lars Loftager Jørgensen kalder hullet i systemet for uheldigt.

- Man må som almindelig borger og logisk tænkende menneske gå ud fra, at myndighederne selvfølgelig tester og gennemprøver adresseoplysninger, når de kommer ind i systemet, siger han til Information.

Eksemplerne strækker sig tilbage til 2013. Alligevel er det først i denne uge, at Erhvervsstyrelsen er klar med en teknisk løsning på en del af problemet. Det erkender vicedirektør Henning Steensig.

- Vi bliver selvfølgelig ærgerlige, når vi hører et sådant eksempel. Men indtil nu har vi ikke haft nogen kontrol af udenlandske adresser.

- Vi har ikke haft mulighed for at føre den kontrol. Vi har kun kunnet sende breve ud, som så kom retur, siger Henning Steensig til Information.

Den nye løsning skal sikre validering af udenlandske adresser, så snart adressen bliver registreret.

I regeringens finanslovsforslag er der afsat 25 millioner kroner til en kontrolpakke.

Pengene skal ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) øge kontrollen med virksomheder, man har mistanke om bruger stråmænd og er registreret på fiktive steder.

Ifølge momsekspert Søren Engers Pedersen er det, der er lagt op til i kontrolpakken, langt fra tilstrækkeligt.

- 25 millioner kroner er slet ikke nok. Hvis du vil skabe en effektiv kontrol, der lukker hullerne, kræver det mange flere ressourcer, siger han til Information.

/ritzau/