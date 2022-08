Lyt til artiklen

Vil du have cyklen på bilen over Kattegat, koster det 100 kroner ekstra.

Og får du svedige hænder på rattet og krampe i koblingsbenet, når du skal forcere rampen til øverste dæk, kan du bare slippe et tillæg på 75 kroner og køre direkte ombord.

Molslinjen har indført en ny prispolitik, så du nu skal betale ekstra for en lang række ydelser, skriver dagbladet Politiken.

Prispolitikken er inspireret af flyselskaberne, hvor passagererne længe har været vant til at betale ekstra for at få kufferten med eller et måltid ombord.

Men det stopper ikke her.

Snart kan du måske også betale ekstra og så sikre dig en plads ved et bord under overfarten.

Jesper Maack, der er pr- og kommunikationschef hos Molslinjen, siger til Politiken, at det er kunderne selv, der har efterspurgt muligheden for tilkøb af bestemte ydelser.

»Tilkøbene er jo frivillige. Alle tilkøb er muligheder, som vi tilbyder, og du kan stadig bare rejse på en almindelig basisbillet. Måske skal du køre op ad en rampe og se dig om efter et sted at sidde, men i princippet får du den samme tur over Kattegat,« siger han.

Vil du betale ekstra for en siddeplads eller for at få cyklen med ombord på færgen?

Hos Forbrugerrådet Tænk studser man over især de ekstra 100 kroner for at få cyklen med, og at basisbilletten ikke er blevet tilsvarende billigere.

Til det svarer Molslinjen, at billetterne stadige er billige, og at tilkøbene kun er muligheder.