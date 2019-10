Fra 2022 bliver der indsat en ny hurtigfærge på ruten mellem Bornholm og Ystad, oplyser Molslinjen.

Molslinjen har bestilt ny hurtigfærge til ruten mellem Rønne og Ystad i Sverige.

Færgen kan rumme 1600 passagerer og 450 biler og vil sejle fra 2022. Det oplyser Molslinjen i en pressemeddelelse.

Den nye færge vil kunne løse de pladsproblemer, som rejsende har oplevet, når de sejler til og fra Bornholm.

Desuden vil Molslinjen købe en stabilisator til færgen "Express 1", der gør, at den vipper mindre på sejladsen.

Det er også en mulighed at købe en stabilisator til færgen "Max", hvis stabilisatoren viser sig at have den ønskede virkning.

Molslinjen overtog i september 2018 færgedriften til Bornholm fra rederiet Færgen.

Rederiet har været udsat for kritik af forsinkelser, aflysninger og manglende komfort på færgerne.

En del af kritikken er gået på, at passagererne er blevet mere søsyge end før, og det skal stabilisatoren hjælpe på.

Molslinjens kontrakt løb i første omgang fremgang til 2028, men er blevet forlænget til 2030.

