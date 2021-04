Danske boligejere fravælger i stigende grad Realkredit Danmark – af en bestemt grund.

»Realkredit Danmark mister kunder, fordi mange er trætte af at være en del af en bank, som de mener opfører sig uetisk,« vurderer imageekspert Christian Stjer fra konsulenthuset Voxmeter.

Boligfinansieringsinstituttet ejes som bekendt af Danske Bank, der på det seneste har været involveret i en stribe uheldige sager. Og udviklingen koster ifølge Finans.dk milliarder af kroner.

Realkredit Danmark sad i slutningen af 2017 på 28,2 procent af realkreditudlånene til de danske boligejere. Mod slutningen af 2020 var andelen 26 procent.

Finans.dk skriver, at faldet især bliver tydeligt, hvis man ser på perioden fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2020.

Her blev der solgt rekordmange boliger i Danmark, og mængden af samlede realkreditlån steg med hele 55 milliarder kroner.

I perioden faldt RealKredit Danmarks udlån dog med en milliard kroner, men hvis det skulle svare til selskabets markedsandel, burde andelen af den stigende mængde realkreditlån have været cirka 15 milliarder kroner.

Det er en forskel på 16 milliarder kroner.

»Kunderne er egentlig ganske godt tilfredse med Danske Banks produkter – herunder realkreditlånene – men det vægter med stigende styrke tungere at trække sig ud af en koncern med gentagne dårlige sager. Derfor skifter kunderne bank og realkreditinstitut, når lejligheden byder sig,« siger Christian Stje, Voxmeter-direktør, til Finans.dk.

Direktør i Realkredit Danmark Carsten Nøddebo erkender over for Finans.dk, at man har haft nogle kvartaler, hvor markedsandelene ikke har været så store, som ønsket.

Han siger også, at de mange uheldige sager i forbindelse med Danske Bank har »påvirket vores muligheder for at vokse«.