Saxo Bank må se sidste års overskud vendt til et underskud på 139 millioner kroner i første halvår.

Saxo Bank har tabt penge i 2019, hvor banken har været udfordret af en stille periode på valutamarkedet.

Resultatet er et minus på 139 millioner kroner i første halvår for banken, der henvender sig til kunder med appetit på at handle med værdipapirer.

Minusset skyldes ifølge banken selv, at valutamarkedet har kørt i et lavt gear.

Det har betydet at kunderne har handlet knap så meget, hvilket har betydet færre indtægter.

Bankens indtægter er faldet med omtrent 400 millioner kroner til 1,5 milliarder kroner.

- Halvårsregnskabets resultat er en anelse lavere end forventet, siger Saxo Banks direktør, Kim Fournais.

- Vi udfordres af modvind i form af meget lav volatilitet særligt på valutamarkedet samt fortsat pres på indtjeningsmarginerne, siger han i en pressemeddelelse.

Resultatet er en markant vending fra samme periode året før. I første halvår 2018 fik Saxo Bank et plus på 153 millioner kroner.

Kim Fournais fremhæver, at Saxo Bank i første halvår har fået et rekordhøjt antal kunder, da der er kommet 17.500 om bord.

Saxo Bank gennemførte i starten af august opkøbet af hollandske Binckbank, som er købt for for 3,2 milliarder kroner.

Det indgår dermed ikke i halvårsregnskabet, der kun løber til udgangen af juni.

Med købet får Saxo Bank 640.000 nye kunder, der har en samlet formue på 214 milliarder kroner. Det bliver lagt oveni de cirka 130 milliarder kroner, som Saxo Banks kunder havde at gøre godt med i forvejen.

- Gennem opkøbet får vi den nødvendige skala, og vi kan reducere både omkostninger og kompleksitet i den samlede forretning.

- Det styrker grundlaget for, at vi kan investere yderligere i kundeoplevelsen, hvilket er fundamentet for langsigtet vækst og lønsomhed, siger Kim Fournais i pressemeddelelsen.

