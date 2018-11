Mere end hver anden kunne ikke drømme om at skifte til Danske Bank efter hvidvasksag, viser meningsmåling.

Sagen om hvidvask af milliarder af kroner i Estland har givet et stort hak i tuden til Danske Bank fra både kunderne og omverdenen.

45 procent af kunderne siger, at de vil gerne skifte væk, og 80 procent peger på, at hvidvasksagen har afgørende eller nogen betydning for ønsket. Det viser en meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

Tallet er steget fra 30 procent i starten af 2018, og andelen er dobbelt så høj som banksektoren generelt.

Samtidig siger mere end hver anden dansker, der er kunde i en anden bank, at de aldrig vil skifte til Danske Bank.

Det er den højeste andel nogensinde, fortæller Christian Stjer, der er direktør for Voxmeter.

- Der er så stor modstand imod Danske Bank i øjeblikket i befolkningen. Folk er sure over den måde, banken er drevet på. Der er både pres på fordøren og bagdøren, siger han.

Han fortæller, at der typisk er en periode på 8-13 måneder, fra kunderne siger, at de vil skifte bank, til at de rent faktisk begynder at rykke.

Men normalt når banker i krise at bremse en stor del af kundetabet ved at gå i dialog med utilfredse kunder.

Samtidig vil kunderne næppe veksle utilfredshed med bankens etik til et skift, da de ikke mærker sagen på egen krop.

Det vurderer Torben Hansen, der er professor i forbrugeradfærd hos CBS,

- Så længe hvidvasksagen ikke bliver væltet over på kunderne med højere gebyrer eller renter, så skifter folk ikke i særlig stor grad.

- Det kan også svært at overskue, hvor man skal gå hen. Der er også flere andre, som har været involveret i dårlige sager, siger han.

Desuden kan det også opleves som besværligt at skifte bank, hvilket også kan afholde kunderne.

Voxmeter anslår, at Danske Bank i årets første ni måneder har tabt knap 60.000 kunder, der havde banken som sin primære bank. Danske Bank opgør selv tabet til 1500 nemkonto-kunder.

Privatkundedirektør Thomas Mitchell fortæller, at banken får lidt færre nye kunder end tidligere. Han forstår utilfredsheden og fortæller, at banken har holdt mange informationsmøder for kunderne.

- Det vigtige for mig og mine kolleger er, at vi får forklaret, beklaget og undskyldt over for kunderne, for så lykkes det i langt de fleste tilfælde for os at beholde kunderne, siger Thomas Mitchell.

Han understreger, at en eventuel bøde i hvidvasksagen ikke vil ramme kunderne i form af højere renter eller gebyrer.

