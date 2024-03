Plagiatundersøgelse af Katherine Diez' arbejde for Elle har ikke ført til fund af flere brud på ophavsret.

Modemagasinet Elle frigiver artikler skrevet af anmelderen og klummeskribenten Katherine Diez efter plagiatundersøgelse.

Det oplyser Cecilie Ingdal, chefredaktør for Elle, i et skriftligt svar til Ritzau.

- Vi har ikke fundet plagiat i de andre artikler, der er skrevet af Katherine Diez, og vi har derfor besluttet at frigive dem.

- Den pågældende artikel, hvor der er blevet fundet plagiat, vælger vi fortsat at deaktivere, lyder det.

Udmeldingen kommer, efter at Berlingske har offentliggjort sin egen undersøgelse af Diez' arbejde for avisen.

Her er der blevet fundet 13 tilfælde, som avisen betegner som plagiat.

I kølvandet på sagen mod Katherine Diez valgte Elle at deaktivere hendes arbejde på sin hjemmeside.

I samme ombæring søsatte man en lignende undersøgelse, som altså ikke har ført til flere fund.

Det ene tilfælde hos Elle handler om "en større passage" i en artikel fra Diez' hånd, har chefredaktør Cecilie Ingdal tidligere fortalt.

Tilfældet viste sig at være brud på ophavsretten, lød det.

Det er graverjournalisten Niels Lykke Møller, der har foretaget undersøgelsen på vegne af Berlingske.

I undersøgelsen kiggede han på 43 boganmeldelser og 51 klummer, som avisen har bragt.

Det er hovedsageligt i anmeldelserne, at der optræder passagerer, som i store træk er kopier af tekster, som andre har skrevet tidligere.

Katherine Diez forklarer i et opslag på det sociale medie Instagram, at hun ville være en af "kulturlivets rockstjerner", men blev afsløret som tyv.

- Mit behov for at blive anerkendt som fagligt kompetent blev så stærkt, at jeg endte med at bryde egne principper og kristendommens syvende bud om, at man ikke må stjæle, står der i opslaget.

/ritzau/