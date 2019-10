Fra overskud til underskud på bare ét år.

Den danske modekoncern IC Group har mandag præsenteret sit årsregnskab for 2018/2019. Og det viser en rød bundlinje.

Koncernen har nemlig et samlet underskud på 165 millioner kroner, hvilket er et markant fald set i forhold til året før.

Her præsenterede koncernen et overskud på 1,6 milliarder kroner. Det skriver Børsen.

Udover det samlede underskud, præsenterede koncernen også et fald i den samlede nettoomsætning fra 1,2 milliarder til 1,1 milliarder kroner. Det er et fald på 6,5 procent.

Det er ikke kun på det økonomiske plan, at IC Group, der tæller mærkerne Tiger of Sweden og By Malene Birger, har haft et turbulent år.

Tidligere på året solgte koncernen nemlig mærket Saint Tropez til udlandet, og forinden havde man også solgt mærket Peak Perfomance, et af koncernens mest voksende mærker.

I juni meddelte bestyrelsesformand Peter Thorsen også, at han ikke havde i sinde at fortsætte på posten. En måned senere sagde koncernen så farvel til børsen i København, hvor man ellers havde været siden 1996.