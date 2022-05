Mens de fleste er presset af inflationen, og dele af detailhandlen er usikker, så er det ikke noget, der slår alle ud.

For anderledes og mere positivt står det til hos den danske modekoncern Bestseller.

Ifølge erhvervsmediet Finans afsluttes koncernens regnskabsår om tre måneder.

Og noget tyder på, at der vil blive slået ny salgsrekord.

Det fastslår Thomas Børglum Jensen, der er CFO/økonomidirektør for familiekoncernen Bestseller, der har Anders Holch Povlsen i spidsen.

»Ni måneder inde i vores finansår går det ret fornuftigt taget i betragtning af udviklingen omkring os. Det går også en tand bedre end forventet. Hvad det så ender ud med, når de sidste måneder er omme, må tiden vise,« fortæller Thomas Børglum Jensen til mediet.

Koncernen havde i det forrige regnskabsår 2020/2021 en vækst i omsætningen på 9 procent til 26,4 milliarder kroner.

Bestseller har salg på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Bestsellermilliardæren Anders Holch Povlsen er Danmarks andenrigeste, og er også kåret som Skotlands rigeste mand.

B.T. kunne desuden tilbage i november 2021 fortælle, at Holch Povlsen under corona samlet set havde formået at øge sin formue med 89 milliarder kroner.

