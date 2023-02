Lyt til artiklen

Tyske Zalando, som sælger tøj på nettet, vil nedlægge flere hundrede stillinger.

Det skriver ledelsen i en meddelelse på Zalandos website tirsdag.

I første omgang vil ledelsen nu gå i dialog med medarbejderrepræsentanter for at beslutte, hvordan man vil tackle nedbringelsen af ansatte.

»Over de seneste par år er dele af vores firma vokset for meget, og vi har tilføjet en grad af kompleksitet til vores organisation, som har haft indflydelse på vores evne til at handle hurtigt,« skriver Zalandos ledelse således.

Det har man, skriver ledelsen, tidligere talt om, og man pointerer, at der er gjort fremskridt ved blandt andet at sænke farten på virksomhedens nyansættelser. Bare ikke nok.

»Her i begyndelsen af 2023 anerkender vi, at vi ikke er, hvor vi er nødt til at være, og som et resultat heraf må vi tage endnu mere afgørende handling,« lyder det.

»Det er et meget hårdt men nødvendigt skridt for at udstyre vores organisation til bedst muligt at handle på de udfordringer og muligheder, som fremtiden byder på for os.«

Derfor nedlægger Zalando nu flere hundrede stillinger på tværs af organisationen.

»Denne beslutning repræsenterer ikke en fejl fra personalet, stillingerne eller os som virksomhed. Det betyder, at nogle dele af vores virksomhed er nødt til at være formet anderledes end det set-up, som har givet os succes tidligere,« lyder det.

Ifølge Zalando selv har man flere end 50 millioner aktive kunder på 25 forskellige markeder.

Zalando blev stiftet i 2008 i Berlin.