Det danske modefirma Eva & Claudi er begæret konkurs,

Det skyldes økonomiske problemer, der begyndte under finanskrisen i 2008, oplyser Silkeborg-selskabet, ifølge branchebladet Tøj.

Det danske firma havde i årene op til krisen ellers årligt overskud på fire-fem millioner kroner, men siden da er omsætningen faldet.

»Vores seneste strategi om at gå 100 procent ind på ren webhandel og designe produkter, som forbrugerne efterspørger her og nu, har set ud til at virke. Selskabet har et komplet team af dedikerede, professionelle medarbejdere, som kan drive webshoppen. Men desværre fik de ikke chancen på grund af, at selskabet ikke kan overholde de aftaler, der blev indgået med selskabets tidligere ejer,« udtaler Art Director for Eva & Claudi, Heidi Lund, ifølge Tøj.

Tøjfirmaet har forsøgt at vende udviklingen ved blandt andet at sænke priserne og flytte produktionen, men der har altså skullet mere til.

Selskabet oplyser på sin hjemmeside, at 'ordrer optaget før konkursen er i videst muligt omfang ekspederet. Det samme gælder returvarer modtaget frem til den 31. oktober 2018.'

'Yderligere ekspeditioner kan ikke forventes.'

Eva & Claudi har en butik i Aarhus og sælger varer online og i butikker i Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz samt Storbritannien.