Flere mobilselskaber i Holland bliver straffet for ikke at give de nødvendige oplysninger til sine kunder.

Den hollandske forretning af mobilselskabet T-Mobile er sammen med en række andre mobilselskaber i Holland blevet tildelt en millionstor bøde.

Det er de, fordi kunderne ikke har kunnet se, hvad de samlet har skullet betale for at købe et mobilabonnement. Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen skal mobilselskaberne tilsammen betale 13,2 millioner euro eller godt 100 millioner kroner. Lidt under en tredjedel af den samlede bøde skal betales af T-Mobiles hollandske forretning, der har danskeren Søren Abildgaard som topchef.

Det er Hollands konkurrencemyndighed, Autoriteit Consument & Markt (ACM), som har givet bøderne til mobilselskaberne.

Berlingske skriver, at myndigheden for første gang har givet bøder ud fra, hvad selskaberne reelt tjener. Det sker som følge af, at lovgivningen blev ændret for nogle år siden, så der kan slås hårdere ned på overtrædelser.

Den hollandske del af T-mobile har fået den største bøde af de fire selskaber, der har fået tildelt bøder. De tre andre selskaber er KPN, Vodafone og Tele2.

I en pressemeddelelse fortæller ACM, at flere af selskaberne reklamerede med, at datapakken, som var knyttet til mobilabonnementet, var uden begrænsning.

Men det gjaldt ikke, når man rejste rundt i EU, og mobilen dermed benyttede roaming, hvilket vil sige at bruge andre landes mobilnet.

- Netsiden er en vigtig kanal, gennem hvilken teleudbyderne kommunikerer med forbrugerne.

- Derfor er det så vigtigt, at forbrugerne der bliver korrekt og fuldt ud informeret om tilbuddet, så de kan træffe en god beslutning og foretage deres onlineindkøb i tillid.

- Ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger kan også føre til unfair konkurrence, siger Cateautje Hijmans van den Bergh, bestyrelsesmedlem i ACM, i pressemeddelelsen.

