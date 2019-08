Erhvervsdrivende skal af med 588 kroner om året, hvis de vil bruge MobilePays Myshop-løsning.

Tøjbutikker, blomsterhandlere og andre butikker, der benytter MobilePays Myshop-løsning skal fremover betale et nyt gebyr på 49 kroner om måneden til MobilePay. Det skriver Finans.

De fleste forbrugere vil kende Myshop-løsningerne som de femcifrede numre, som man taster ind, når man vil bruge MobilePay til at betale sine regninger ved kassen.

Det vil i første omgang være de 65.000 af MobilePays erhvervskunder, som har en Myshop-løsning, der skal betale gebyret.

Gebyret skal betales per CVR-nummer og ikke per butik. Derfor skal eksempelvis en kæde med fem butikker kun betale én gang. De 65.000 erhvervskunder udgør i alt 100.000 butikker i Danmark.

Der er i forvejen gebyr på hver transaktion, der betales gennem Myshop.

Andre butikker har MobilePay-terminaler, hvor man skal holde telefonen henover for at betale. De bliver ikke pålagt yderligere gebyrer i første omgang, men ifølge MobilePay er det på vej.

Til gengæld går de erhvervsdrivende, der har en MobilePay-løsning til en onlinebutik eller app, fri.

I alt er der omkring 130.000 butikker i Danmark med en af de tre MobilePay-løsninger.

Pressechef hos MobilePay Peter Kjærgaard oplyser til Ritzau, at der ikke er nogle planer om nye gebyrer til privatkunderne.

Til Finans siger han, at gebyret til erhvervskunderne skal hjælpe med at øge indtægterne for MobilePay. MobilePay leverede i 2018 et underskud på 92,9 millioner kroner.

- Vi har ikke en ambition om at give store overskud, men det er klart, at vi heller ikke har en ambition om at blive ved med at give forholdsvis pæne underskud, siger Peter Kjærgaard til Finans.

MobilePay er ejet af Danske Bank.

/ritzau/