Danske MobilePay fusionerer med Vipps fra Norge og Pivo fra Finland.

Det skriver Danske Bank i en meddelelse til fondsbørsen.



Her fremgår det, at Danske Bank har indgået en aftale med OP Financial Group fra Finland og konsortiet af banker bag Vipps fra Norge om at fusionere de tre mobilbetaligsselskaber MobilPay, Vipps og Pivo.

Brugerne af MobilePay kommer dog ikke til at mærke nogen ændringer, oplyser Danske Bank i en meddelelse til fondsbørsen.

Glenn Söderholm fra Danske Bank forklarer, at fusionen er nødvendig for at kunne konkurrere på det globale marked.

»MobilePay har været en fantastisk succes. I Danske Bank er vi stolte over at have udviklet MobilePay, som leverer gratis, brugervenlige og innovative løsninger til vores brugere og nemme og fleksible betalingsformer til virksomheder, foreninger og offentlige institutioner. Det er imidlertid omkostningskrævende at konkurrere med globale konkurrenter på dette område. MobilePay må blive en del af noget større for at få større skala og kunne samle investeringer til yderligere innovation af attraktive løsninger til vores kunder,« siger Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers i Danske Bank.

Fusionen forventes at resultere i en engangsindtægt for banken på cirka 400-500 millioner kroner.

Fusionen er betinget af en godkendelse af de relevante myndigheder, herunder EU-Kommissionen.

Endelig godkendelse forventes i andet halvår af 2021 eller i begyndelsen af 2022, og derfor indgår engangsindtægten ikke i vores nuværende forventninger til helåret.

Ejerskabet af det nye moderselskab Vipps AS vil fordele sig med 65 procent til bankerne bag Vipps, 25 procent til Danske Bank og 10 procent til OP Financial Group. Baggrunden for den norske andel er, at bankerne bag Vipps dækker stort set hele den norske banksektor.