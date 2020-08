Onsdag blev appen MobilePay lanceret i Grønland. I Danmark er den installeret på ni ud af ti smartphones.

Der var fart på, da MobilePay onsdag blev lanceret i Grønland.

Her anmodede 4200 om et dansk nummer hos Grønlands største teleudbyder, Tele-posten, som man skal have for at bruge MobilePay.

Og torsdag fortsætter antallet med at stige, skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Tallet skal ses i forhold til, at i alt 40.000 personer i Grønland er over 13 år og dermed i målgruppen for den populære app.

- Det er selvfølgelig små tal, fordi I er en lille befolkningsgruppe, men relativt set må det være noget af det hurtigste i verden nogensinde - hvis ikke det hurtigste, siger Peter Kærgaard, pressechef for MobilePay, til Sermitsiaq.

MobilePay blev lanceret i Danmark i 2013 for at gøre det nemt at overføre penge uden at skulle logge på netbank.

Nu er den at finde på ni ud af ti smartphones, og sidste år blev der overført mere end 102,6 milliarder kroner via appen.

Grunden til, at appen ikke tidligere er kommet til Grønland, er blandt andet tekniske udfordringer.

Onsdag fortalte Claus Bunkenborg, direktør i MobilePay, til Ritzau, at nogle ting rent lavpraktisk er anderledes i Grønland - blandt andet telefonnumrenes udseende.

- Men også den licens, vi har til at drive vores forretning, dækker som udgangspunkt ikke Grønland, så det har vi skullet finde ud af, forklarede direktøren.

Tele-Posts direktør, Kristian Reinert Davidsen, fortæller torsdag til Sermitsiaq, at lanceringen er gået over al forventning.

- Der er overraskende mange, der allerede har fået et dansk bagvedliggende telefonnummer tilknyttet deres Tusass-abonnement (hvor et grønlandsk nummer kan tilknyttes et dansk, red.).

- Vi kan se, at rigtig mange har haft brug for dette, og vi forventer, at endnu flere vil efterspørge et dansk mobilnummer den kommende tid, siger han til mediet.

/ritzau/