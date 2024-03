Fra næste uge kan danskerne igen bruge grupperegnskabsappen WeShare. Denne gang direkte i MobilePays egen app.

Danske vennegrupper måtte igen have regnemaskinerne frem eller søge alternativer, da MobilePay sidste år meddelte, at virksomhedens grupperegnskabsapp WeShare lukkede fra 1. februar 2023.

Men snart kan man igen bevare et overblik over fællesudgifterne på WeShare. Denne gang direkte gennem MobilePay-appen.

Fra næste uge vender WeShare nemlig tilbage som funktionen "Del udgifter" i MobilePay-appen. Det oplyser Vipps MobilePay i en pressemeddelelse.

MobilePay besluttede sidste år at lukke WeShare, da det ville være for dyrt at have appen, der kørte på en anden platform end MobilePay.

Virksomheden meddelte dengang, at det derudover ville være for dyrt at rykke WeShare over i MobilePay.

Men nu har man fundet en løsning, efter at MobilePay er fusioneret med den norske mobilbetalingstjeneste Vipps.

- Vores ambition var at vende tilbage med en lignende funktion, når vi var klar med en ny version af MobilePay-appen i forbindelse med vores fusionering med Vipps. Det er nu et løfte, vi kan leve op til, siger dansk landechef for Vipps MobilePay, Anette Bøje.

I første ombæring vil funktionen indeholde basiselementer. De indebærer, at man kan dele udgifterne og en valutaberegner.

Men det er planen, at der fremadrettet vil blive udviklet yderligere på funktionen, siger Anette Bøje.

Det er dog for tidligt til at sige noget om, hvilke fremtidige tilføjelser der vil komme, siger hun.

Den nye funktion er allerede blevet udrullet i Finland, og den norske version af MobilePay - Vipps - har en lignende funktion.

Og lanceringerne skal til sidste ende ud i, at man kan bruge MobilePay i andre skandinaviske lande.

- Det er helt klart vores ambition, at man skal kunne bruge MobilePay, når man står i både Norge, Finland og Sverige, siger Anette Bøje.

- Det er noget af det, vi meget gerne vil tilbyde hurtigst muligt.

Anette Bøje tilføjer desuden, at "Del Udgifter"-funktionen tidligst vil være klar den 12. marts.

