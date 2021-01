Han blev kendt som 'Biker-Jens', da han medvirkede i tv-programmet 'Robinson' tilbage i 1998.

Siden fik han job i først Dagrofa og senere Coop, hvor han steg i graderne og til sidst blev forfremmet til HR-direktør. Det job mistede han dog sidste år – og nu har han fået et nyt. Med en finere titel.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Jens Romundstad, som 'Biker-Jens' rigtigt hedder, er blevet administrerende direktør i vækstvirksomheden Solartag, der laver tagløsninger med integrerede usynlige solceller.

»Alle, der kender mig, ved at jeg godt kan lide at fortælle en god historie. Den her virksomhed (Solartag, red.) er virkelig en god historie. Det er bæredygtighed, æstetik, ydelse og teknologi, som er ramt helt perfekt. Det vil jeg gerne stå i spidsen for,« siger Jens Romundstad ifølge Finans.

Allerede i december begyndte Jens Romundstad ifølge Finans i virksomhedens bestyrelse, men fra 1. februar kan sætte sig i direktørstolen, som han overtager efter stifteren af Solartag, Thomas Pedersen.

Solartag har i øjeblikket 25 ansatte, og det er forventningen, at man kan omsætte for 60 millioner kroner i år. Derudover arbejder man på at ekspandere til udlandet.

Jens Romundstad mistede sit job i Coop i forbindelse med en ledelsesrokade, da den nye topchef for dagligvarekoncernen ønskede at sætte sit eget hold.