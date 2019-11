Ansatte, der ikke betaler skat, rod i bogføringen samt svindel med moms og afgifter for blandt andet slik, kaffe og spiritus.

Det er adskillige kiosker i hovedstadsområdet under mistanke for.

Årsagen skal findes i en række nylige uanmeldte besøg, som Skattestyrelsen foretog hos 37 kiosker som led i en fælles indsats med Fødevarestyrelsen og politiet. Det skriver Dansk Handelsblad.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann, skriver i en mail til mediet, at styrelsen følger op på 33 af de 37 kontrollerede kiosker, men at det endnu er for tidligt at sige noget nærmere om resultatet af kontrollerne.

Skattestyrelsens kioskbesøg er en af styrelsens indsatser i jagten på svindel med punktafgifter.

Og kontrollerne bærer frugt.

I 2017 gav 793 af den type kontroller en efterbetaling på omkring 60 millioner kroner i udbytte alene for manglende betaling af punktafgifter. Det fremgår det af et svar til folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF) fra daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Foruden punktafgifterne kommer dertil blandt andet også manglende moms.

Hvad er en punktafgift? Punktafgifter er særlige afgifter på f.eks. emballage, spiritus, chokolade og spil. Nogle punktafgifter kaldes også miljø- og energiafgifter, det gælder f.eks. afgifter på el og olie. Som udgangspunkt skal en virksomhed registreres for punktafgifter, hvis den fremstiller varer her i landet eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Det gælder også, hvis den f.eks. afbrænder biogas i større anlæg. Der er flere former for registrering (oplagshaver, varemodtager, midlertidig varemodtager, vareafsender, fjernsalg). Registreringsformen afhænger af den enkelte punktafgiftslov. Kilde: SKAT.dk

Politiet, Skattestyrelsen og Fødevarestyrelsen har indtil videre været på fire kontrolaktioner i år. Der er planlagt fem aktioner i alt.

Kontrollerne er en del af tidligere justitsminister Søren Pape Poulsens (K) projekt kaldet ‘Tryghed for butiksejere’, som blandt andet har til formål at opklare, om nogle af de dagligvarer, som købmænd og supermarkeder mister i forbindelse med organiserede butikstyverier, er endt som hælervarer i andre kiosker.

Politiet kan dog ikke fortælle på nuværende tidspunkt, om der er tale om hælervarer i de nyligt kontrollerede butikker.

»Vi laver en opsamlende rapport, når vi har afsluttet sidste runde. Den skal bruges som afsæt til den fremtidige indsats,« siger Rigspolitiets pressechef, Thomas Kristensen, til Dansk Handelsblad.