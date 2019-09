Briten Guenther Grant-Klar er mistænkt for at hjælpe med at trække 225 millioner ud af Danmark, er anholdt.

Den britiske statsborger Guenther Grant-Klar, der angiveligt har hjulpet med at trække 225 millioner kroner ud af Danmark i sagen om formodet svindel med udbytteskat, blev i juni anholdt i London.

Det skriver Politiken.

Grant-Klar har ifølge Politiken spillet en betydelig rolle i sagen om udbytteskat i både Danmark, der beløber sig til mindst 12,7 milliarder kroner. Desuden har han haft en finger med i spillet i lignende sager i Sverige og Belgien.

Grant-Klar blev anholdt på baggrund af en europæisk arrestordre. Den var udstedt af en anklager i Belgien.

Han ønskes udleveret til Belgien og er i øjeblikket løsladt mod kaution. Næste retsmøde er 26. september i London.

Briten afviser via sin advokat til Politiken at have gjort noget ulovligt.

I Danmark afviser Bagmandspolitiet at svare på, om Danmark forsøger at få Grant-Klar udleveret.

Grant-Klar har via selskabet Salgado Capital produceret dokumenter, der ifølge Skattestyrelsen var falske.

Papirerne skal have hjulpet to enkeltmandspensionskasser fra USA med at få 225 millioner kroner i tilbagebetaling af udbytteskat for danske aktier, som de ifølge de danske myndigheder aldrig har ejet.

Politiken kunne sammen med flere medier søndag afsløre to yderligere bagmænd i sagen om formodet svindel med dansk udbytteskat.

Hidtil har det været den britiske finansmand Sanjay Shah, der lever i Dubai, der er blevet udpeget som hovedmand i sagen.

Men to forretningsmænd i USA har angiveligt også medvirket til at trække milliarder ud af statskassen på vegne af et netværk.

Personer med kendskab til netværket peger på de to forretningsmænd Matthew Stein og Jerome Lhote som bagmænd i gruppen.

Stein og Lhote har styret et netværk, som har trukket mindst 4,1 milliarder kroner ud af den danske statskasse. Dermed tegner de sig for en tredjedel af den samlede formodede svindel.

