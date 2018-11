Flere lyssky selskaber, som er kendt fra Danske Banks hvidvasksag, er fortsat aktive, skriver Berlingske.

En håndfuld af de selskaber, der stod bag mistænkelige pengeoverførsler gennem konti i Danske Banks filial i Estland, er fortsat aktive.

Det skriver Berlingske mandag.

Blandt dem er et dansk og tre britiske selskaber. Eksperter frygter, at selskaberne fortsat er indblandet i hvidvask i andre banker.

I alt er seks af selskaberne stadig registreret som aktive - eller netop opløste - i diverse selskabsregistre, hvortil de stadig løbende indberetter regnskaber og andre oplysninger.

Det viser en gennemgang af en række kunder, der navngives i interne dokumenter, som Berlingske har fået adgang til.

Ifølge flere eksperter vækker det mistanke om, at selskaberne fortsat er involveret i lyssky aktiviteter gennem andre banker.

- Alene det faktum, at disse selskaber tidligere er blevet kædet sammen med tvivlsomme aktiviteter, gør, at det ville været naivt at tro, at de ikke stadig udfører noget lignende, siger den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow til Berlingske.

Også hvidvaskekspert og direktør i Revisorjura.dk, Jakob Dedenroth, mener, at de nye oplysninger er interessante for myndigheder verden over.

- Det bør da helt klart være af interesse for de mange myndigheder verden over, der efterforsker sagen, siger han til Berlingske.

Han påpeger, at oplysningerne åbner op for, at man skal spore nogle af de mistænkelige pengestrømme tilbage til de forbrydelser, de kan stamme fra.

Størstedelen af de 10.000 mistænkelige selskaber i Danske Banks estiske afdeling er lukket for flere år siden og slettet fra selskabsregistrene i deres respektive lande.

Derfor er de eneste spor efter bagmændene forældede og arkiverede data.

Men for mindst seks selskaber er det modsatte altså tilfældet. Det drejer sig om tre britiske, et dansk og to cypriotiske selskaber.

