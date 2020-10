Ifølge Nordea kan der have fundet transaktioner sted i 2016, som ikke burde være sket.

Hidtil hemmeligholdte dokumenter viser, at hundredvis af transaktioner, som fik alarmklokkerne til at ringe i den tyske storbank Deutsche Bank, strømmede gennem Nordea Bank Danmark.

Det skriver Berlingske.

Pengeoverførslerne har forbindelse til et udenlandsk betalingsselskab, som tidligere har været i myndighedernes søgelys.

Det fremgår af fortrolige dokumenter, som Berlingske sammen med Politiken og DR har fået adgang til. Det er sket gennem det Internationale Konsortium for Undersøgende Journalister (ICIJ) og det amerikanske medie BuzzFeed News.

I forvejen har dokumenterne de seneste uger ført til flere historier om mistænkelige kunder og transaktioner via Danske Banks filial i Estland.

Men konkurrenten Nordea, der har hovedsæde i Finland, er også nævnt i papirerne.

To rapporter om mistænkelige aktiviteter om Nordea Bank Danmark er særligt interessante i forbindelse med det amerikanske Allied Wallet, der driver en række online-betalingstjenester, skriver Berlingske.

Allied Wallet har i USA været involveret i flere kontroversielle sager.

Ifølge den ene af rapporterne foretog Allied Wallet 731 mistænkelige transaktioner i løbet af 2015. Heraf gik de 11 gennem Nordeas danske afdeling.

Ifølge den anden rapport - om 866 mistænkelige transaktioner fra juni til november i 2016 - blev 260 kanaliseret gennem Nordea i Danmark.

Transaktionerne blev vurderet som mistænkelige, fordi de endelige afsendere og modtagere var ukendte, og det samme var de forretningsmæssige formål.

Nordeas danske ansvarlige for bekæmpelse af finansiel kriminalitet, Anita Nedergaard, forklarer, at der godt kan have fundet transaktioner sted i 2016 og formentlig også har gjort det der ikke burde have fundet sted.

- Vores setup tilbage i tiden var ikke på det kvalitetsniveau, som vi kunne ønske os, siger Anita Nedergaard til Berlingske.

/ritzau/